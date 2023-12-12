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Salıpazarı'nda Merdivenlerden Düşen Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Salıpazarı'nda Merdivenlerden Düşen Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde merdivenlerden düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne gelen Ali Kara, merdivenlerden indiği sırada dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekibince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan Kara, buradaki müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine sevk edildi. Kara'nın kaburgasında kırık olduğu öğrenildi.

Salıpazarı\'nda Merdivenlerden Düşen Kişi Hastaneye Kaldırıldı
12.12.2023 - 20:13,
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde merdivenlerden düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne gelen Ali Kara, merdivenlerden indiği sırada dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan Kara, buradaki müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kara'nın kaburgasında kırık olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Salıpazarı'nda Merdivenlerden Düşen Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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