Salıpazarı\'nda turizm projeleri kurum temsilcileriyle masaya yatırıldı

Salıpazarı ilçesinde doğa ve kültür turizminin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan fizibilite çalışmaları ile ilçenin turizm ve kırsal kalkınmasına yönelik projeler, kurum temsilcilerinin katılımıyla ele alındı.

Salıpazarı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına (OKA) sunulan "Salıpazarı Doğa ve Kültür Turizmi Fizibilitesi Projesi" ile ilçede hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ilçenin doğal ve kültürel değerlerinin turizme kazandırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu.

OKA'ya sunulan fizibilite projesinin yanı sıra Garpu Amazon Kale Kültür Rotası ile Salıpazarı'nın yöresel ürünlerinden kestane balının marka değerinin artırılmasını amaçlayan Kestane Balı Markalaşması Projesi hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, ilçede turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, doğal alanların turizme uygun şekilde değerlendirilmesi ve kültürel değerlerin oluşturulacak rotalarla daha görünür hale getirilmesi konularında yapılabilecekler görüşüldü.

İlgili kurum ve kuruluşların ortak çalışmalar yürütmesiyle Salıpazarı'nın sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin korunarak turizme kazandırılması ve ilçenin ekonomik hareketliliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

Toplantıya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Samsun Büyükşehir Belediyesi AR-GE Proje Birimi, Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, Salıpazarı Yerel Eylem Grubu, Salıpazarı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi temsilcileri ile dağcılık kulübü üyeleri katıldı.