 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Salman Rüşdi'yi bıçaklayan Hadi Matar'ın ABD'deki duruşması ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Salman Rüşdi'yi bıçaklayan Hadi Matar'ın ABD'deki duruşması ertelendi

Hindistan doğumlu İngiliz-Amerikalı yazar Salman Rüşdi'yi bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan Hadi Matar'ın ABD'deki duruşması ertelendi. Matar'ın avukatları, Rüşdi'nin saldırıya ilişkin kaleme aldığı ve yakında çıkması beklenen kitabının, savunma için kanıt olabileceğini ve inceleme hakkına sahip olduklarını belirtti. Saldırının ardından mahkeme, Matar'ın kefaletsiz tutuklu kalmasına hükmetmişti. Matar, ikinci dereceden cinayete teşebbüsle suçlandığı takdirde 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Salman Rüşdi\'yi bıçaklayan Hadi Matar\'ın ABD\'deki duruşması ertelendi
04.01.2024 - 10:53,
Abone Ol

"Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Hindistan doğumlu İngiliz-Amerikalı yazar Salman Rüşdi'yi, 2022'de katıldığı bir konferansta bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan Hadi Matar'ın ABD'deki duruşması ertelendi.

BBC'nin haberine göre, Matar'ın avukatları, New York'ta görülen davaya ilişkin açıklama yaptı.

Avukatlar, Rüşdi'nin saldırıya ilişkin kaleme aldığı ve yakında çıkması beklenen "Knife: Meditations After an Attempted Murder" adlı kitabının, savunma için kanıt olabileceğini ve inceleme hakkına sahip olduklarını belirtti.

Kitabın duyurusunun yapılmasının ardından avukatların sunduğu dilekçeyle duruşma tarihi ertelendi.

Saldırının ardından mahkeme, Matar'ın kefaletsiz tutuklu kalmasına hükmetmişti.

Matar, ikinci dereceden cinayete teşebbüsle suçlandığı takdirde 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Saldırı

Uzun süredir New York şehrinde yaşayan Rüşdi, 12 Ağustos 2022'de Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Biri boynundan olmak üzere 10'dan fazla bıçak darbesine maruz kalan Rüşdi, karaciğeri ile bir kolundan ciddi yara görmüş ve bir gözünü kaybetmişti.

Matar, 14 Ağustos 2022'de ilk çıktığı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etmişti.

Rüşdi, Haziran 2023'te BBC Newshour'a, Matar ile mahkemede yüzleşmek isteyip istemediğinden emin olmadığını söylemişti.

1980'lerde yazdığı "Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.

Humeyni'den sonra ülke liderliği makamına gelen Ali Hamaney de Rüşdi hakkındaki fetvanın değiştirilemez olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Salman Rüşdi, India, Mahkeme, Cinayet, Hukuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salman Rüşdi'yi bıçaklayan Hadi Matar'ın ABD'deki duruşması ertelendi - Son Dakika


12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08
''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54
Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52
Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor

Son Dakika
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Arda Güler, Real Madrid maçında forma şansı bulamadı
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52 Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47 Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 12:28:00. #1.13#
SON DAKİKA: Salman Rüşdi'yi bıçaklayan Hadi Matar'ın ABD'deki duruşması ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement