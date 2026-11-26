Şalpazarı–Beşikdüzü yolunda toprak kütlesinin kaydığı anlar cep telefonuna yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şalpazarı–Beşikdüzü karayolunun 7'nci kilometresindeki heyelanda yamaçtan kopan toprak kütlesinin kayma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde toprağın kaymasının ardından toz bulutunun oluştuğu anlar yer alıyor.
HEYELAN ANI KAMERADA
Şalpazarı–Beşikdüzü karayolunun 7'nci kilometresinde meydana gelen heyelanın görüntüleri ortaya çıktı. Yamaçtan kopan toprak kütlesinin kaydığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; toprak parçasının kaydığı ve ardından toz bulutunun oluştuğu anlar yer aldı.
Kaynak: DHA
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