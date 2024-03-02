Şalpazarı\'nda Atatürk Ortaokulu Öğrencileri Sıfır Atık Projesi Kapsamında Fidan Dikti

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Atatürk Ortaokulu öğrencileri, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında fidan dikti.
Öğrenciler, proje kapsamında kurulan stantlarda atıkların sınıflandırılması hakkında vatandaşları bilgilendirdi, daha sonra fidanları toprakla buluşturdu.
Okul Müdürü Ercan Topkara, projenin önemine işaret ederek, "Doğa bilinci ile yoğrulan yenilikçi etkinliklerin ilçemize kazandırılmasından memnuniyet duyduk. Çocuklarımızın, gençlerimizin bu tür projelerle topluma yol göstermesi umut kaynağı oldu." dedi.
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