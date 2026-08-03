Şalpazarı'nda ATV Kazası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti
25 yaşındaki Fatmanur Murat, ATV kazasında yaşamını yitirdi, Giresun'da defnedildi.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ATV'nin devrildiği kazada hayatını kaybeden kadın Giresun'da defnedildi.
Sis Dağı Yaylası'nın Hanyanı mevkisinde kullandığı ATV'nin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 25 yaşındaki Fatmanur Murat için Eynesil ilçesinin Ören beldesindeki Merkez Cami'de tören düzenlendi.
Törene, Murat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ören Belde Belediye Başkan Vekili Eyüp Kara ile vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından Murat'ın cenazesi beldedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Şalpazarı'nda ATV Kazası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?