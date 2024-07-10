Salt Beyoğlu'nda 'Havaya Dair' Sergisi Ziyarete Açıldı

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Kültür, sanat ve araştırma kurumu Salt'ın "Havaya Dair" sergisi, 18 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu'nda ziyarete açık olacak.

Salt'tan yapılan açıklamaya göre, disiplinler arası tasarım stüdyosu "2050+" tarafından hazırlanan sergi, hava kirliliğinin toplumsal ve ekolojik boyutlarını odağına alıyor.

Sergiye eşlik eden gösterim programı "Sular, Rüzgarlar, Araziler Arasında", yaşanılan çağın kritik çevre sorunlarına eğilen sanatçı filmlerini bir araya getiriyor.

Salt Beyoğlu'nun ikinci katında yer alan sergi, dört kısa filmden oluşuyor.

Serginin detayları ise "www.saltonline.org" internet adresinden öğrenilebilir.