Salzburg'da 2. Türk Kültür Fuarı Başladı - Son Dakika
Salzburg'da 2. Türk Kültür Fuarı Başladı

04.04.2026 20:37
Türk kültürünün tanıtıldığı fuar, Salzburg'da 6 Nisan'a kadar çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Avusturya'nın Salzburg kentinde 2. Türk Kültür Fuarı başladı.

Avusturya Linz İslam Federasyonu (ALIF) tarafından Salzburg'da düzenlenen fuarın resmi açılışına Aksaray Valisi Murat Duru, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, ALIF Başkanı Murat Başer ile çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Resmi açılış töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan "2. Türk Kültür Fuarı" kapsamında kültür ve sanat alanında çeşitli etkinlikler yapıldı.

ALIF Başkanı Başer, yaptığı açılış konuşmasında, fuarın Türk kültürünün tanıtılması ve toplumlar arası etkileşimin güçlendirilmesi açısından önemli bir platform sunduğunu belirtti.

Başer, etkinliğin aynı zamanda iki ülke arasındaki kültürel ve sosyal bağların güçlendirilmesine de katkı sağladığını ifade etti.

Programda ayrıca Türk Kültür Fuarı ile ALIF'in faaliyetlerine ilişkin tanıtım videosu gösterildi.

Fuarda, Türk geleneksel el sanatlarının tanıtıldığı stantlar kuruldu, Türk mutfağına ait lezzetler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Etkinlikte ayrıca akademisyen ve yazarların katıldığı söyleşiler oldu.

Çocuklara yönelik Nasreddin Hoca, Karagöz ile Hacivat ve çeşitli sahne etkinlikleri yapılan fuarda, Türk halk oyunları ve performans gösterileri sahnelendi.

Fuar, çeşitli etkinliklerle 6 Nisan Pazartesi'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salzburg'da 2. Türk Kültür Fuarı Başladı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Salzburg'da 2. Türk Kültür Fuarı Başladı - Son Dakika
