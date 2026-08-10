Şam'da BM Mülteciler Yüksek Komiseri ile Görüşme
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile mülteci işbirliğini görüştü.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih ile görüştü.
Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Şara, Salih ve beraberindeki heyeti başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, Suriye ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.
Taraflar ayrıca mültecilerin gönüllü ve güvenli dönüşüne yönelik çabaların desteklenmesi ile geçim kaynakları ve erken toparlanma projelerini değerlendirdi.
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