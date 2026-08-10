TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
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“Terörsüz Türkiye” yasasının 467 oyla Meclis’te kabul edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Hayırlı uğurlu olsun. Geçen sene başladığımız komisyon çalışmaları, ‘Terörsüz Türkiye’ çalışmalarının kapılarını aralamıştı. Bugün ise bu kapılar tamamen açıldı” ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, "Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

KURTULMUŞ'TAN İLK AÇIKLAMA: TARİHİ BİR BAŞARIDIR

Genel Kuruldaki görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren düzenleme, 467 "kabul", 88 "ret", 6 "çekimser" oyla kabul edilerek yasalaştı.

Kabul edilen yasa sonrası açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 kabul oyuna ilişkin "Bu çok nadir görülen bir şey. Anayasa oylamalarında bile böyle bir konsesüs ortaya çıkmaz. Tarihi bir başarıdır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz

“YENİ BİR DÖNEM İNŞA EDECEĞİZ”

Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: "Geçen sene 5 Ağustos’tta başladığımız komisyon çalışmaları Terörsüz Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı, bugün alınan sonuçla bu kapı açılmıştır, Bu tarihi dönüm noktasında çok yoğun emek var.

Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Zaman zaman çok zor virajlardan geçtik. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah. Bu akşam, Meclis'in bu büyük başarısını milletçe sahiplenelim.

“BAHÇELİ’NİN YOL AÇICI ÖNERİLERİ İLE BİRLİKTE BU NOKTAYA GELİNDİ”

Bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara şükranlarımızı ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürecin başından itibaren güç vermiştir. MHP'nin sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oturumun bitişine kadar dikkatle süreci takip etmesi, yol açıcı önerileri ile birlikte bu noktaya gelinmiştir.

“BÜTÜN SİYASİ PARTİLERE ÇOK TEŞÜKKÜR EDİYORUM”

Komisyon çalışmalarına titizlikle destek veren 50 milletvekili arkadaşlarımıza, bütün siyasi partilere, CHP'ye, Dem Grubu'na çok teşekkür ediyorum. AK Parti Grubu Meclis'in birinci partisi olarak sürece büyük katkı yapmıştır. Tarihi dönüm noktasında yoğun emeğin olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştı. Sadece yasa teklifi hazırlanmadı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz

“HER DETAYIN ÜZERİNDE DURULDU”

Kelime kelime, cümle cümle her bir detayın üzerinde duruldu. Terörsüz Türkiye hedefi aynı zamanda Türkiye modelinin ismidir. Yerli, milli, Türkiye'nin kendi siyasi kararlığı içerisinde, TBMM'nin gücüyle ortaya konmuştur. Bazı eleştirilere hep birlikte şahit oluyoruz. Parlamentonun hiçbir etkisinin kalmadığı gibi maksadını aşan yorumlarla karşılaşıyoruz.

“BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ TIKIR TIKIR İŞLEYECEK”

Bugün burada yapılan mücadele ve siyasi kararlılık parlamentonun gücünü ortaya koyuyor. Bu sürece atkı sunan bütün siyasi partilerimizi genel başkanlarını tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca medyanın da bu süreçte olumlu katkı olduğunu biliyorum.

Maksadını aşan yorumların dışında medyanın büyük çoğunluğu akıl, insaf ve izanla yaklaşmıştır. Bütün medya kuruluşlarımıza teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu oyun çıkması fevkalade büyük mesele. Sürecin siyasi partiler eliyle millet tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Tarihi bir başarıdır. Bu aynı zamanda Türkiye iyi çalışılır, üzerinde titizlikle mücadele ederse en zor meseleleri çözecek kudrete sahiptir. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah.”


Numan Kurtulmuş, Türkiye, Gündem, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Diyego Can Diyego Can:
    anca çöküşünüzü inşa edersiniz yazıklar olsun 10 3 Yanıtla
  • Ferhat Yeşilbingöl Ferhat Yeşilbingöl:
    Hayırlı uğurlu olsun ?? 4 3 Yanıtla
  • Bülent SEVİNÇ Bülent SEVİNÇ:
    Milletimize hayırlı, uğurlu olsun inşallah... 1 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    ak koyunlar alkışlayın bakim 3 1 Yanıtla
  • Hasan Deger Hasan Deger:
    dikkat et de sen çökme 1 2 Yanıtla
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