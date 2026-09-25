Şam'da Dünya Barış Günü konserinde Gardenya Grubu müziğin barış rolüne dikkat çekti - Son Dakika
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Şam'da Dünya Barış Günü konserinde Gardenya Grubu müziğin barış rolüne dikkat çekti

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Şam'da Dünya Barış Günü için Beyt Ferhi'de düzenlenen konserde Gardenya Grubu sahne aldı. Etkinliğe yoğun katılım olurken izleyiciler yerel, milli ve halk ezgilerine eşlik etti; koro üyeleri müziğin savaş sonrası barış ve dayanışmadaki rolüne dikkat çekti.

Suriye'nin başkenti Şam'da Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlenen konserde, müziğin barış ve toplumsal dayanışmadaki rolüne dikkat çekildi.

Şam'ın tarihi bölgesindeki Beyt Ferhi'de düzenlenen etkinlikte Gardenya Grubu sahne aldı.

Tarihi Şam evinin kemerleri ve avlusunda gerçekleştirilen konserde grup, yerel, milli ve halk şarkılarından oluşan repertuvarını seslendirdi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte izleyiciler, Suriye'nin kültürel mirasını yansıtan ezgilere eşlik etti.

Suriye'nin başkenti Şam'da Gardenya Tenagom Korosu'nda yer alan 24 yaşındaki Naya Zaam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müziğin 14 yıllık savaşın ardından barış mesajlarının dünyaya ulaştırılmasında önemli bir araç olduğunu söyledi.

Zaam, müziğin insanların acılarını, mutluluklarını ve barışa yönelik umutlarını ifade edebildiğini belirtti.

Müziğin evrensel bir dil olduğunu ifade eden Zaam, "Barışın dili müziktir. 14 yıl boyunca yaşadığımız savaşın ardından Suriye'nin kültürel, tarihi ve müzikal açıdan önemini dünyaya aktarmanın en önemli yollarından birinin müzik ve şarkı söylemek olduğuna inanıyorum." dedi.

Müziğin farklı halklar arasında anlaşılabilen ve insanların kalplerine ulaşabilen bir iletişim biçimi olduğunu ifade eden Zaam, " Müzik, insanların yaşadığı acıyı, mutluluğu ve barışı aktarabilen bir dil. Acı, mutluluk ya da barış üzerinden olsun, müzik halklar arasında anlaşılabilen ve doğrudan kalplere ulaşabilen evrensel bir dil." ifadelerini kullandı.

Koro üyelerinden Mazhar Cehcah de, sanat ve müziğin toplumların yeniden inşasında önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

Dünya Barış Günü kapsamında böyle bir etkinlik düzenlenmesinin önemli olduğunu belirten Cehcah, savaşın ardından insanların birbirlerine yeniden yakınlaşması gerektiğini ifade etti.

Cehcah, müziğin farklı dilleri konuşan insanları ortak duygularda buluşturduğunu dile getirerek, "Müzik, barışın ve dünyanın ortak dilidir." dedi.

Müziğin sözleri anlaşılmasa dahi insanların duygularına ve düşüncelerine dokunduğunu aktaran Cehcah, "Sanat, barış ve müzik her zaman sevginin ve ülkelerin yeniden inşasının mesajını taşıyan araçlar olsun." ifadelerini kullandı.

Cehcah, bundan sonraki dönemde de benzer etkinliklerin daha fazla düzenlenmesini temenni etti.

Kaynak: AA
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