Şam'da El Bombalı Saldırı: Bir Yaralı

Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalındaki Seyyide Zeyneb bölgesinde bir kişinin sivil araca el bombası atması sonucu patlama meydana geldi.
Suriye'nin resmi haber televizyonu el-İhbariye kanalının muhabirine göre, Seyyide Zeyneb bölgesinde bir kişi sivil araca el bombası attı.
El bombanın patlaması sonucunda bir sivilin yaralandığını belirtildi.
Saldırının ardından iç güvenlik güçleri bölgeye intikal ederek olayla ilgili çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
