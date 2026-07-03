Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsal bölgesinde yer alan el Vurud Mahallesi'nde, bir yolcu otobüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Suriye devlet televizyonu el İhbariye'nin haberine göre, Şam Kırsalı İç Güvenlik Komutanlığı ekipleri, el Vurud Mahallesi'nde seyir halindeki bir otobüste patlayıcı düzenek bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Haberde, bölgeye sevk edilen bomba imha ekiplerinin titiz çalışması sonucu otobüsteki patlayıcı düzeneğin infilak ettirilmeden etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Dün öğle saatlerinde başkent Şam'ın Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki kafede bombalı terör saldırısı düzenlenmiş 10 kişi ölmüş, 21 kişi de yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Şam'da Otobüste EYP Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?