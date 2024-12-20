Şam'da Özgürlük Kutlaması

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- Şam'ın simgesi Emevi Meydanı'nda özgürlük kutlaması

ŞAM - Suriye'nin başkenti Şam'da binlerce kişi, Emevi Meydanı'nda düzenlenen Özgürlük Festivali'nde Baas rejiminin çöküşünü kutladı.

Suriye'de Baas rejiminin 61 yıllık iktidarının sona ermesinin ardından kutlamalar devam ediyor. Başkent Şam'ın simgesi Emevi Meydanı'nda binlerce kişi, "Suriye İnsanlık İçin Yardım Eylemi" organizasyonun düzenlediği Özgürlük Festivali'nde bir araya geldi. Suriyeliler, muhaliflerin iktidara geldiği ülkede, şarkıcı Yahya Havva'nın şarkılarıyla eğlendi. Festivalde, Esad rejimi döneminde ülkeye girişi yasaklanan oyuncu Maxim Khalil de konuşma yaptı.

Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı meydanda kutlamaların saat 24.00'e kadar süreceği öğrenildi.