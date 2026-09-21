Şam\'da savaşta yakınlarını kaybeden kadınlara destek için el emeği pazarı kuruldu

Suriye'nin başkenti Şam'ın Dareyya ilçesinde, savaşta yakınlarını kaybeden kadınlara destek amacıyla el emeği ve yöresel ürünler pazarı kuruldu.

Yüzlerce kadının katılımıyla Şam ve kırsalında eş zamanlı olarak 22 noktada kurulan "Kırsaldaki Kadınlar Pazarı" yoğun ilgi gördü.

Pazarda, yün işleri, mum yapımı, baharatlar, süs bitkileri, ev yapımı kışlık gıdalar ile bölgenin sembolü olan üzümden yapılan ürünler yer aldı.

"Amacımız her bir kadının ailesine bakabilmesi"

Pazarın organizatörü Amani el-Havrani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, girişimin Yerel Kalkınma Birimi ve Şam Kırsalı Valiliği himayesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Kadınlara destek olmayı hedeflediklerini belirten Havrani, şunları kaydetti:

"Elimizde pek çok ürün var. Geri dönüşüm ürünleri, koruyucu madde içermeyen ev yapımı kışlık gıdalar, ev hanımlarının ellerine zarar vermeyen temizlik malzemeleri, yün işleri, otlar ve baharatlar gibi. Amacımız her bir kadının ailesine bakabilmesi. Çoğu, geçimini sağlayacak kimsesi olmayan kadınlar. Çalışan kadını teşvik edip kendini geliştirmesini, kendine güvenmesini ve ürününü insanlarla buluşturmasını istiyoruz."

Havrani, kira olmadığı için ürünleri piyasa değerinden daha ucuza sattıklarını vurgulayarak, pazarda en çok ilgi gören ürünlerin yün işleri, cilt bakım ürünleri, temizlik malzemeleri ve el yapımı çantalar olduğunu belirtti.

Pazarın sloganının "Üzüm ve Kan Kardeşliği" olduğunu aktaran Havrani, "Buradaki kadınların yarısı şehit yakını. Kimi kardeşini, kimi eşini kaybetmiş, kimisi de şehit annesi. Bu sloganla şehitlerin anısını yaşatmak istedik." şeklinde konuştu.

"İlaç kutularını süs eşyasına dönüştürdüm"

Eski rejim döneminde Sednaya Hapishanesi'nde kardeşini kaybeden pazar katılımcısı Dua Ahşani, savaşın izlerini taşıyan malzemeleri sanat eserine dönüştürerek kardeşinin anısını yaşatmaya çalıştığını dile getirdi.

Güzel sanatlar mezunu olduğunu ve geri dönüşüme tutkuyla bağlı olduğunu vurgulayan Ahşani, doğa, ağaç ve çiçek temalı çalışmalar yaptığını ifade etti.

Ahşani, "İlaç kutularını sterilize ettim, yıkadım ve onları süs eşyasına, saksıya dönüştürdüm. Hasır ve ahşapla çalışmayı, doğayla ilgili her şeyi çok seviyorum." diye konuştu.

Yaşadıkları zorluklara rağmen üretmekten vazgeçmediğini vurgulayan Ahşani, bu zorlu sürecin sevdiği şeyleri yapmasına engel olmadığını söyledi.

Ahşani, "Kardeşim çiçekleri, toprağı, tarımı çok severdi, zeytin ve gül yetiştirirdi. Ben de anısını yaşatmak için ürünlerimde çiçeği öne çıkardım." dedi.