Şam'da Yeni Suriye Bayrağı Kutlaması

Güncel

- Şam Kılıcı Abidesi'nde yeni Suriye bayrağıyla kutlama

ŞAM - Suriye'nin başkenti Şam'da halk, Esad rejiminin devrilmesini şehrin sembollerinden olan 40 metre yüksekliğindeki Şam Kılıcı Abidesi'nde yeni Suriye bayrağıyla kutladı.

Esad rejimi esaretinden kurtulan Suriye'de halk kutlamalarına devam ediyor. Başkent Şam'ın merkezindeki Emevi Meydanı'nda toplanan halk, şarkılar söyleyerek araç konvoyu ile kutlama yapıyor. Şam'da "Suriye halkının zaferleri, gücü ve başarılarının" sembolü ve hatırlatıcısı olarak kabul edilen 40 metre yüksekliğindeki Şam Kılıcı Abidesi'ne çıkan bir kişi, ülkenin yeni bayrağını dalgalandırarak rejimin çöküşünü kutladı.