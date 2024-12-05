Şam'da Zorla Asker Alımına Tepki Yok - Son Dakika
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Şam'da Zorla Asker Alımına Tepki Yok

Esed rejimi, Şam'da reşit olmayanlar dahil erkekleri zorla askere alıyor, halk korku içinde.

05.12.2024 14:16
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AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri, başkent Şam'ın birçok bölgesinde reşit olmayanlar dahil, erkekleri zorla silah altına alıyor.

AA muhabirlerinin sahadaki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, rejim güçleri, Şam'ın Yelda, Beyt Sahm ve Doğu Guta bölgelerinde evlere baskınlar düzenliyor ve kurdukları kontrol noktalarında denetim yapıyor.

Rejim güçleri, bu uygulamalarla reşit olmayan gençler de dahil, erkekleri alıkoyarak askerliğe zorluyor.

Rejime bağlı askeri polis, Baas taburları ve istihbarat güçleri tarafından yapılan baskınlarda, henüz reşit olmayanların yanı sıra askerlik çağına gelmiş ya da yedek asker olan erkeklerin, evlerinden alınarak askeri tesislere ve toplanma noktalarına götürüldüğü öğrenildi.

Alıkoymalar bu bölgelerde kurulan kontrol noktalarında da yapılırken, Doğu Guta'da bu yolla alıkonulan yaklaşık 1700 erkek olduğu belirtiliyor.

Halep'in rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne geçmesinin ardından Halep'in köylerinden kaçarak Şam'a gidenler de rejim güçleri tarafından alıkoyuluyor.

Ayrıca Şam şehir merkezinde çok sayıda erkeğin zorla silah altına alındığı ifade edilirken merkezde alıkonulanların sayısına ilişkin henüz net bilgi bulunmuyor.

Şam'ın batı ve doğu kırsalı ile güney bölgesinde 400'den fazla köy bulunuyor ve zorla silah altına alınan erkeklerin sayısının artması bekleniyor.

Şam sakinlerinde korku hakim

Kaynaklar, mağdurların yaşananlara korkudan ses çıkaramadığını ve tepki gösteremediğini aktararak çocukları zorla askere alınan ebeveynlerin de rejim güçlerine karşı çıkamadığı bilgisini paylaştı.

Baskınların halk üzerinde büyük korku ve endişeye neden olduğunu belirten kaynaklar, "İnsanlar konuşmaya ya da bir şey yapmaya cesaret edemiyor. Alıkoyulanlar doğrudan askeri tesislere ya da Dıreyc gibi toplama noktalarına gönderiliyor, hepsi zorunlu askerlik için alınıyor." dedi.

Kaynaklar, Şam sakinlerinin de yaşananlar nedeniyle evlerinden çıkmaya çekindiğini, sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktığını belirtti.

Suriye'de son bir haftada yaşanan gelişmelerin, bölgede ekonomik koşulların daha da kötüleşmesine neden olduğu da ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şam'da Zorla Asker Alımına Tepki Yok - Son Dakika

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