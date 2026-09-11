Şam kırsalında devrik Esed rejiminin karargahında toplu mezar bulundu - Son Dakika
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Şam kırsalında devrik Esed rejiminin karargahında toplu mezar bulundu

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Suriye Ulusal Kayıp Heyeti, Şam kırsalındaki Katna bölgesinde devrik Esed rejiminin askeri karargah olarak kullandığı alanda bir kuyuda naaş kalıntıları bulunduğunu açıkladı. Çok sayıda insana ait olduğu değerlendirilen kalıntılar, kimlik tespiti ve kayıpların akıbetinin ortaya çıkarılması için belgelenerek muhafaza altına alındı.

Suriye'nin başkenti Şam'da devrik Esed rejiminin askeri karargahında toplu mezar bulunduğu belirtildi.

Suriye ?Ulusal Kayıp Heyetinden yapılan açıklamada Şam kırsalındaki Katna bölgesinde, rejim güçlerinin askeri karargah olarak kullandığı bölgede bir kuyunun içinde naaş kalıntıları bulundu.

Çok sayıda insana ait olduğu değerlendirilen kalıntıların, kimliklerini belirlemek ve kayıpların akıbetini ortaya çıkarmak üzere belgelenerek muhafaza altına alındığı aktarıldı.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından başkent Şam, Halep,Humus ve Hama gibi birçok ilde sivillere ait çok sayıda toplu mezar ve naaş kalıntısı ortaya çıkarıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Suriye, Güncel, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şam kırsalında devrik Esed rejiminin karargahında toplu mezar bulundu - Son Dakika

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