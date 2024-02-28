Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlendi - Son Dakika
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Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına düzenlenen hava saldırısında Suriye hava savunma sistemleri düşman hedeflerine karşılık verdi. Sayeda Zainab Mahallesi'nde büyük bir patlama sesi duyulduğu belirtildi. Saldırıyı düzenleyenler ve can-mal kaybı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

28.02.2024 22:57  Güncelleme: 23:01
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- Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlendi

ŞAM - Suriye basını, başkent Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlendiğini, Suriye hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerine karşılık verdiğini aktardı.

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlendi. Suriye basını, Suriye hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerine karşılık verdiğini aktararak, Sayeda Zainab Mahallesi'nde büyük bir patlama sesi duyulduğu ifade edildi.

Saldırıyı kimin düzenlediği ya da can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

Suriye, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlendi - Son Dakika
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