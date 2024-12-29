Samandağ\'da Halk Korosu ve Halk Oyunları Etkinliği Düzenlendi

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SAMANDAĞ Belediyesi tarafından, 'Halk Korosu ve Halk Oyunları Etkinliği' düzenlendi.

Samandağ Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Eryılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konser ve gösteri, izleyen vatandaşlara unutulmayacak bir aksam yaşattı.

Belediye Başkanı Emrah Karaçay, "Böyle bir ortamda içimizi ısıtan, bütün emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hayata devam edeceğiz ve iyileşeceğiz. İyileşmemiz konusunda da bize yardımcı olan bütün arkadaşlarımıza kültür, sanat ve bütün her alanda bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz. 2025 yılının daha güzel geçmesi umuduyla bütün halkımızın Noel Bayramı'nı ve yeni yılını şimdiden kutluyorum" dedi.

Haber: Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ