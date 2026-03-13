Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletin devrilmesi sonunu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Deniz Mahallesi'nde Ceyhan A'nın kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
Yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samandağ'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?