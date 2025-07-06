Hatay'ın Samandağ ilçesi merkezine inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ormanlık alandan çıktıkları tahmin edilen yaklaşık 10 yaban domuzu, gece saatlerinde Sutaşı Mahallesi Çınar Sokak'ta dolaştı.
Domuzlar, evlerin ve çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek aradı.
Bazı vatandaşlar sürüyü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Son Dakika › Güncel › Samandağ'da Yaban Domuzu Sürüsü Gezelim - Son Dakika
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