SAMEKS Bileşik Endeksi Haziran Ayında Yükseldi - Son Dakika
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SAMEKS Bileşik Endeksi Haziran Ayında Yükseldi

MÜSİAD SAMEKS Bileşik Endeksi, mevsim ve takvim etkisinden arındırılarak hesaplandığında, haziran ayında bir önceki aya göre 7,4 puan artarak 55,1 değerine yükseldi. Hizmet sektörü ve sanayi sektöründe iş hacmi genişledi ve istihdamda artış gözlendi. Bu durum, ekonomide pozitif büyüme sürecinin devam ettiğini gösterdi.

28.06.2024 11:53
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Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış MÜSİAD SAMEKS Bileşik Endeksi, bu yılın haziran ayında bir önceki aya göre 7,4 puan ivme kazanarak 55,1 değerine yükseldi ve yeniden referans değerin üzerinde gerçekleşti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından hazırlanan Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi'nin (SAMEKS) haziran ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, söz konusu endeks, 7,4 puan artışla 55,1 seviyesine çıktı.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi önceki aya göre 8,2 puan artış kaydederek 57,3 seviyesine yükseldi. Hizmet sektöründe girdi alımlarının hızlı bir şekilde artış kaydetmesine bağlı olarak iş hacmi genişledi ve istihdamda artış gözlendi.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi de önceki aya göre 8,7 puan hız kazanarak 54 seviyesinde gerçekleşti. Yeni siparişlerin önceki aya göre belirgin bir şekilde artması, başta üretimde gözlenen genişleme olmak üzere, sektör genelindeki toparlanmanın belirleyicisi oldu.

Böylece geçen ay referans değerin altına gerileyerek iktisadi faaliyette durgunluğa işaret eden SAMEKS, haziran ayında yeniden ivme kazandı ve piyasalara yönelik canlı bir görünümü yansıttı.

Söz konusu gelişmede 9 günlük Kurban Bayramı'yla artış kaydeden gıda, seyahat, tatil ve giyim gibi harcamalar etkili olurken, yılın ikinci çeyreğini 53,3 puan ortalamasıyla geride bırakan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, ekonomide pozitif büyüme sürecinin sürdüğüne işaret etti.

Kaynak: AA

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