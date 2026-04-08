Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finalinde Real Madrid-Bayern Münih ve Sporting-Arsenal Karşılaşıyor
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finalinde Real Madrid-Bayern Münih ve Sporting-Arsenal Karşılaşıyor

08.04.2026 10:41
Real Madrid, Bayern Münih ve Sporting, Arsenal takımları arasında bu akşam oynanacak olan kritik Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları, istatistiklerle dolu. Real Madrid, Bayern Münih ile 29. karşılaşmasını yapacakken, Arsenal, Sporting ile karşı karşıya gelecek. Her iki takım da zorlu maça odaklandıklarını belirtiyor.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile Bayern Münih ve Sporting ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Bu akşam oynanacak iki kritik maç öncesinde istatistikler ve muhtemel 11'ler öne çıkıyor.

Real Madrid ve Bayern Münih arasında gerçekleşecek bu 29. karşılaşma, UEFA kulüp turnuvalarında en sık oynanan eşleşme olacak. Madrid, son dokuz UEFA maçında Bayern'e karşı yenilgi yüzü görmedi ve son dört çift maçlı elemeden bir üst tura yükselen taraf oldu. Ancak Bayern, son dönemdeki performansıyla umut veriyor, on maçta dokuz galibiyet alarak 32 gol attı. Muhtemel 11'lerde Real Madrid'de Lunin, Mbappe ve Vinicius Junior; Bayern'de ise Neuer, Kane ve Kimmich öne çıkıyor.

Sporting ve Arsenal maçında ise Arsenal, Avrupa kupalarında Sporting'e karşı yenilgi yüzü görmedi, ancak Sporting, İngiliz takımlarıyla oynadığı son 10 elemenin 9'unu kazandı. Sporting, 2003/04 Porto'dan sonra yarı finale kalan ilk Portekiz takımı olmayı hedefliyor. Muhtemel 11'lerde Sporting'de Rui Silva ve Luis Suarez; Arsenal'de ise Raya ve Gyökeres dikkat çekiyor. Teknik ekip ve oyuncular, maçların zorlu olacağını ancak kazanmak istediklerini belirtiyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Bayern Münih, Real Madrid, Sporting, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finalinde Real Madrid-Bayern Münih ve Sporting-Arsenal Karşılaşıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finalinde Real Madrid-Bayern Münih ve Sporting-Arsenal Karşılaşıyor - Son Dakika
