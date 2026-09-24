Samsun'a 12 yeni tramvaydan üçüncüsü ulaştı - Son Dakika
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Samsun'a 12 yeni tramvaydan üçüncüsü ulaştı

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Samsun Büyükşehir Belediyesinin Hafif Raylı Sistem filosuna katılacak 12 yeni tramvaydan üçüncüsü kente ulaştı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin Hafif Raylı Sistem filosuna katılacak 12 yeni tramvaydan üçüncüsü kente ulaştı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilen 12 yeni tramvayın sevkiyatı sürüyor.

İmalatı tamamlanan üçüncü tramvay, kara yoluyla 2 parça halinde Samsun'a getirilerek Tekkeköy ilçesindeki depo sahasında raya indirildi.

Yedi modülden oluşan 42 metre uzunluğundaki tramvay, montaj ve test çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolcu taşımaya başlayacak.

Yüzde 74 yerlilik oranına sahip kırmızı-beyaz renkli tramvayın 402 yolcu kapasitesi bulunuyor.

Yeni araçların tamamının hizmete alınmasıyla Samsun Hafif Raylı Sistem Hattı'ndaki tramvay sayısı 29'dan 41'e yükselecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kent içi toplu taşımada yolcu taşıma kapasitesini artırmak ve araç filosunu güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İlk iki yeni tramvayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı programla hizmete alındığını aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Şimdi de imalat süreci tamamlanan üçüncü yeni tramvayımız şehrimize getirildi. Ekiplerimiz tarafından yeni tramvayımız teslim alındı. Bu tramvayımız da montaj çalışmaları ve test süreci sonrasında en kısa sürede hizmet vermeye başlayacak. Kalan 9 tramvayımız da belirlenen takvim doğrultusunda şehrimize getirilmeye devam edecek. Yeni tramvaylarımızla kalite standardı yükselen Hafif Raylı Sistem filomuzla hemşehrilerimize konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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