Samsun Alaçam\'da etkili olan kar yağışıyla 1020 rakımlı Kızlan Yaylası kaplandı

Samsun Alaçam'da etkili olan kar yağışıyla 1020 rakımlı Kızlan Yaylası kaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Alaçam ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, 1020 rakımlı Kızlan Yaylası'nı kapladı. Yaylada oluşan kış manzarası sabah saatlerinde dron ve cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, 1020 rakımlı Kızlan Yaylası'nı beyaza bürüdü.
İlçenin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışının ardından Kızlan Yaylası'nda güzel kış manzaraları oluştu.
Kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan yayla, sabah saatlerinde dron ve cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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