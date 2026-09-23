Samsun Atakum\'da araçta 130 bin 624 uyuşturucu hap bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı

Samsun Atakum'da araçta 130 bin 624 uyuşturucu hap bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Atakum'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin takip ettiği araç durduruldu. Araçtaki aramada 130 bin 624 uyuşturucu hap ele geçirildi; gözaltına alınan 1 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Samsun'da düzenlenen operasyonda 130 bin 624 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde takip edilen araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada 130 bin 624 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.T. (47), işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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