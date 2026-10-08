Samsun Bafra\'da jandarma, 9 yıl 2 ay hapis cezalı firari hükümlüyü yakaladı

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü U.D'yi (35) İkizpınar Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.