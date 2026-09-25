Samsun Bafra\'da kaybolan 17 küçükbaş hayvanı jandarma dronla 3,5 km ötede buldu

Samsun Bafra'da kaybolan 17 küçükbaş hayvanı jandarma dronla 3,5 km ötede bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Bafra'da kaybolan 17 küçükbaş hayvan, jandarmanın dronla yaptığı arama sonucu bulundu. Aketekke Mahallesi'ndeki sahibinin ihbarıyla başlatılan çalışmada hayvanlar, yaklaşık 3,5 kilometre uzaktaki Doğankaya Mahallesi'nde bir tarlada tespit edilerek sahibine teslim edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde kaybolan 17 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.
Aketekke Mahallesi'nde yaşayan İrfan Yayla (59), 17 küçükbaş hayvanının otlama alanında kaybolması üzerine yardım talebinde bulundu.
İhbar üzerine Bafra Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede dron yardımıyla arama çalışması başlattı.
Ekiplerin havadan yaptığı tarama sonucu hayvanların kayboldukları yerden yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta Doğankaya Mahallesi'ndeki bir tarlada bulunduğu tespit edildi.
Hayvanlar, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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