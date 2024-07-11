Samsun Bafra'da Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, Ramazan Y. yönetimindeki bir motosiklet ile Cemal Ş. tarafından kullanılan başka bir motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüleri ve Cemal Ş.'nin arkasında bulunan Ayfer Ş. yaralandılar ve Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

11.07.2024 09:05
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Samsun'un Bafra ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ramazan Y. (22) yönetimindeki 55 PP 724 plakalı motosiklet, Kemal Paşa Mahallesi Kahramanlar Sokak'ta Cemal Ş'nin (45) kullandığı 55 JM 589 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri ile Cemal Ş'nin arkasında bulunan Ayfer Ş. (40), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Bafra'da Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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