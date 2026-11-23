Samsun Bafra'da otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Bafra'da Hasan Çakın Caddesi'nde otogar kavşağına ilerleyen otomobil, yola aniden çıkan 11 yaşındaki çocuğa çarptı. Çocuk hafif yaralanırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, otomobil sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, R.A. (71) yönetimindeki 55 NF 878 plakalı otomobil, Hasan Çakın Caddesi'nden otogar kavşağı yönüne seyir halindeyken yola aniden çıkan A.U'ya (11) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, sürücü hakkında gerekli işlemler başlatıldı.
Kaynak: AA
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