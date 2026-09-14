Samsun Bafra'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Samsun Bafra\'da \'Sokaklar Güvende\' operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde denetim yerlerini WhatsApp gruplarında paylaşarak uygulamalardan kaçılmasına menfaat sağlayan şüphelilere yönelik 'Sokaklar Güvende' operasyonu düzenlendi. Belirlenen 11 adrese yapılan eş zamanlı baskında aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 1'inin tutuklu olduğu öğrenildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kolluk görevlilerinin kamuya açık alanlarda 24 saat esasına göre yürüttüğü denetimleri aksatan ve haberleşme grupları üzerinden bilgi sızdıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, denetimlerin yerlerini paylaşıp şüpheli şahıslar ile alkollü sürücülerin uygulamalardan kaçmasına menfaat sağladığı tespit edilen iki ayrı WhatsApp grubu yöneticisine yönelik inceleme başlatıldı.

Çalışmalarda, söz konusu gruplarda farklı suç örgütü faaliyetlerinin de yürütüldüğü belirlendi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Sokaklar Güvende" operasyonu için harekete geçildi.

Belirlenen 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin ise tutuklu olduğu öğrenildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Bafra Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Bafra'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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