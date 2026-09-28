Samsun Bafra'da uyuşturucu operasyonunda 37 yıl 5 ay 16 gün cezalı hükümlü yakalandı

Samsun Bafra'da uyuşturucu operasyonunda 37 yıl 5 ay 16 gün cezalı hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Bafra'da uyuşturucuyla mücadelede Bafra İlçe Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması ile kasten yaralama' suçundan 37 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Samsun'da hakkında 37 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
İlçede belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "hükümlü veya tutuklunun kaçması ile kasten yaralama" suçundan hakkında 37 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yi (38) yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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