Samsun Bafra\'da yaklaşık 5 bin balyalık saman depoları yangınına müdahale sürüyor

Samsun'un Bafra ilçesinde saman depolarında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Elif Mahallesi Hara mevkisinde bir firmaya ait saman depolarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine ?yaklaşık 5 bin balya ve yüklü miktarda kuru otun bulunduğu 3 deponun yer aldığı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracı, 2 kamyon, 3 kepçe ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazözün müdahale ettiği yangın bölgesine çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.