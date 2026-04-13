Samsun Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Astorya' İsim Tartışmasına Sert Tepki Gösterdi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, meclis toplantısında uçan sinemaya 'Astorya' adının verilmesine yönelik eleştirilere sert cevap verdi. Doğan, ismin Yunan olduğu ve baskıyla seçildiği iddialarını kesin bir dille reddederek, 'Kimse bize baskı yapıldığını iddia dahi edemez, aklından dahi geçiremez' dedi.

Toplantıda İYİ Parti Grup Başkanvekili Talat Eyüboğlu, uçan sinemaya 'Yunan' ismi verildiğini ve bunun baskıyla yapılıp yapılmadığını sordu. CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan da isim verme yetkisinin mecliste olduğunu savundu. Bu söylemler üzerine Doğan, Astorya isminin Yunan olmadığını ve kimsenin baskı kurmadığını vurguladı. 'Astor'ın parlayan yıldız, 'story'nin ise hikâye anlamına geldiğini belirterek, Samsun'un parlayan bir şehir olduğunu ifade etti.

Doğan, uçan sinemada Türk kurtuluş mücadelesinin gelecek nesillere aktarıldığını, filmlerin bu amaçla hazırlandığını söyledi. Ayrıca, Samsun'un 17 ilçesini anlatan yeni bir filmin hazırlandığını ve turizme hizmet etmeyi hedeflediklerini ekledi. Toplantıda Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da, önemli olanın isim değil hizmetin amacı olduğunu dile getirdi.