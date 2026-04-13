Samsun Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Astorya' İsim Tartışmasına Sert Tepki Gösterdi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Astorya' İsim Tartışmasına Sert Tepki Gösterdi

13.04.2026 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, meclis toplantısında uçan sinemaya verilen 'Astorya' isminin Yunan kökenli olduğu iddialarına yanıt vererek, ismin baskıyla seçilmediğini vurguladı. Doğan, ismin anlamını açıklayarak, Samsun'un parlayan bir şehir olduğunu ifade etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, meclis toplantısında uçan sinemaya 'Astorya' adının verilmesine yönelik eleştirilere sert cevap verdi. Doğan, ismin Yunan olduğu ve baskıyla seçildiği iddialarını kesin bir dille reddederek, 'Kimse bize baskı yapıldığını iddia dahi edemez, aklından dahi geçiremez' dedi.

Toplantıda İYİ Parti Grup Başkanvekili Talat Eyüboğlu, uçan sinemaya 'Yunan' ismi verildiğini ve bunun baskıyla yapılıp yapılmadığını sordu. CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan da isim verme yetkisinin mecliste olduğunu savundu. Bu söylemler üzerine Doğan, Astorya isminin Yunan olmadığını ve kimsenin baskı kurmadığını vurguladı. 'Astor'ın parlayan yıldız, 'story'nin ise hikâye anlamına geldiğini belirterek, Samsun'un parlayan bir şehir olduğunu ifade etti.

Doğan, uçan sinemada Türk kurtuluş mücadelesinin gelecek nesillere aktarıldığını, filmlerin bu amaçla hazırlandığını söyledi. Ayrıca, Samsun'un 17 ilçesini anlatan yeni bir filmin hazırlandığını ve turizme hizmet etmeyi hedeflediklerini ekledi. Toplantıda Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da, önemli olanın isim değil hizmetin amacı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Halit Doğan, Samsun, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:22
18:07
17:37
17:31
17:27
17:01
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 19:30:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.