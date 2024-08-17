Samsun Büyükşehir Belediyesi Bolu'daki Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Veriyor - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Bolu'daki Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Veriyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Bolu\'daki Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Veriyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Bolu'nun Göynük ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına 4 personel ve 2 araç gönderdi. Havza İtfaiye Amiri Murat Yılmaz ve Vezirköprü İtfaiye Amiri Salih Tanrıverdi'nin de katılımıyla yapılan geleneksel 'itfaiyeci duası' ile ekipler yola çıktı.

17.08.2024 09:16
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Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Bolu'nun Göynük ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere 4 personel ve 2 araç gönderdi.

Havza İtfaiye Amiri Murat Yılmaz ve Vezirköprü İtfaiye Amiri Salih Tanrıverdi'nin de katılımıyla Havza İtfaiye Amirliği'nde yapılan geleneksel "itfaiyeci duası" ile ekipler, yangın bölgesine uğurlandı.

Yılmaz, görevli personele başarı dileyerek, "Önceliğiniz güvenliğiniz. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun." dedi.

AFAD koordinasyonunda görevlendirilen ekipler, dua sonrası yola çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Büyükşehir Belediyesi Bolu'daki Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Veriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi Bolu'daki Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Veriyor - Son Dakika
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