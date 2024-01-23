Samsun Büyükşehir Belediyesi, eski belediye hamamını yeniden inşa ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Türk geleneğinin önemli unsurlarından hamamların yeniden eski albenisine kavuşması noktasında da önemli çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

Modern yapı ile Osmanlı mimarisini birleştirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi'nin eski hamamı yeniden modern hale getirdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Nurettin Özbey, projenin inşaatının yüzde 95'lik kısmının tamamlandığı belirterek, "

Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde önemli modernizasyon ve değişim çalışmaları gerçekleştirdik. Bu çalışmalardan birisi de eski belediye hamamıydı. Eski belediye hamamımız yıllar öncesinden yapılmış ve artık işlevini yitirmiş bir haldeydi. Modern ve klasik Osmanlı mimarisini harmanlayarak konsept bir yapı yaptık. Şu anda inşaatımız yüzde 95 oranında tamamlanmış durumda. Kısa bir süre sonra hizmete girmiş olacak." dedi.