Samsun\'da \'Kedi Kasabası\' ile Sahipsiz Kedilere Şefkatli Yuvalar

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Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi bünyesinde kurulan "Kedi Kasabası"na getirilen kedilerin bakım ve tedavileri yapılıyor, barınabilecekleri ideal ortam sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 20 dönüm arazide Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi bünyesinde kurulan "Kedi Kasabası" kedilere yuva oluyor.

Alanın içerisinde kedilerin tekli ya da çoklu halde kalabilecekleri ahşap barınakların yanı sıra bungalov evler, tırmanma ve beslenme alanları, ahşap köprü gibi oyun alanları da bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesinden veya ilçe belediyelerden gelen yetişkinlerin ya da yavruların her türlü tedavileri buradaki klinikte yapılıyor. Kapsamlı bir yer olduğu belirtilen Kedi Kasabası'na aylık ortalama 300 tedaviye muhtaç kedi geliyor.

Gelen kediler sağlıklı ise genel muayeneleri yapılıyor. Herhangi bir bulguya rastlanmazsa bir süre gözetim altına alınıyor. İleri tedavi gerektiren kediler üniversitenin Veteriner Fakültesi Hastanesine sevk ediliyor.

Sağlıklı olduğuna kanaat getirilen kedilere kısırlaştırma işlemi yapılıyor. Gerekli tedaviler ve uygulamalar yapılan kediler kendileri için hazırlanmış alanda yaşamaya başlıyor.

"Can dostlarımız bize emanet"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, her canlının yanında olan bir yaklaşımı benimsediklerini belirtti.

Doğan, "Patili dostlarımız bize emanet. Kedi Kasaba'mız ile can dostlarımıza şefkatli bir yuva oluyoruz. Bakımlarını gerçekleştiriyor, tedavi ediyor, sevgimizi paylaşıyoruz. Bizler sevgiyi merkeze alan bir anlayışın temsilcileriyiz. Doğaya, insana, tüm canlılarımıza aynı sevgi ve saygıyla yaklaşıyoruz. Kedi Kasabamızı bu anlamda çok kıymetli buluyorum." ifadelerini kullandı.