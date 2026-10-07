Samsun Canik'te operasyonda 2 bin 352 hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Samsun Canik'te operasyonda 2 bin 352 hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Canik ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphe üzerine belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada 2 bin 352 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 bin 352 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Canik ilçesinde şüphe üzerine belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada 2 bin 352 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.G. (23), C.K. (28) ve S.Y. (24) işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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