Samsun Cankurtaran Ekipleri 55 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı - Son Dakika
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Samsun Cankurtaran Ekipleri 55 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı

Samsun Cankurtaran Ekipleri 55 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı

Samsun İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekipleri, sahillerde boğulma vakalarına karşı aktif görev yaparak şu ana kadar 55 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Ekipler, sahillerde devriye gezerek vatandaşları bilgilendiriyor ve uyarılarda bulunuyor. Ayrıca, rip akıntısı hakkında da bilgi vererek vatandaşları bilinçlendiriyor.

29.06.2024 10:38
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SAMSUN İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekipleri, sahillerde boğulma vakalarına karşı aktif görev yaparak şu ana kadar 55 kişiyi boğulmaktan kurtardı. İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Dalış Amiri Mustafa Doğru, "80 cankurtaran ile görevlendirildiğimiz denize girilebilen alanlarda vatandaşlarımızın can sağlığı için görevimize hazırız" dedi.

Cankurtaran ekipleri, sahillerde devriye gezerek vatandaşların can güvenliğini sağlamak için bilgilendirme ve uyarılarına devam ediyor. Samsun sahillerinde güvenli bir yaz sezonu geçirmek amacıyla ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda sürekli olarak bilgilendiriyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Dalış Amiri Mustafa Doğru, "Ekip olarak Terme Miliç ve Yakakent ilçe merkezi dahil olmak üzere birçok bölgede can kurtaran hizmeti veriyoruz. 80 cankurtaran ile denize girilebilen alanlarda görev yapıyoruz. Denizin güvenli olduğu derinlik seviyesinde şamandıralarımızı çektik. Vatandaşlarımızın cankurtaranların uyarılarına riayet ederlerse seviniriz. Güvenlik şamandıralarının geçilmemesi ve Rip akıntısına yakalanılmaması için gerekli önlemleri aldık" diye konuştu.

'RİP AKINTISINDAN SAHİLE DOĞRU DEĞİL, SAĞA VEYA SOLA PARALEL YÜZEREK KURTULMAYIZ'

Rip akıntısı hakkında da bilgi veren Mustafa Doğru, "Rip akıntısı halk dilinde çeken akıntı olarak bilinen, bölgemizde sıkça karşılaştığımız bir durum. Görülmesinin sebebi deniz dip tabanının kumlu yapıdan olmasıdır. Rüzgarlı havalarda, denizin dalgalı olduğu zamanlarda etkisini gösteriyor. Rip akıntısı dibe doğru değil denizin açıklarına doğru sürükleme yapar. Buna kapıldığımızda öncelikle panik yapmamalıyız. Su üzerinde kalmaya çalışıp enerjimizi boşa harcamamalıyız. Sahile doğru değil, sağa veya sola paralel şekilde yüzerek çeken akıntıdan kurtulabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samsun Cankurtaran Ekipleri 55 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı - Son Dakika

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