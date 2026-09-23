Samsun Çarşamba'da yaklaşık 70 bin liralık hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Samsun ve 4 ilde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde bir ikametten yaklaşık 70 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma sonucu il dışından Samsun'a gelen şüpheli F.B. (26) ve F.B'nin (24) Tokat'ın Niksar ilçesinde oldukları belirlendi.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yürütülen koordineli çalışma sonucu zanlılar gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçlarındaki aramada, hırsızlık sırasında kullandıkları belirlenen kıyafet ve ayakkabılar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında Samsun ile 4 farklı ildeki 6 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili arandıkları tespit edildi.