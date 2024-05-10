Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Yılın İlk 4 Ayında 449 Bin 915 Yolcuya Hizmet Verildi - Son Dakika
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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Yılın İlk 4 Ayında 449 Bin 915 Yolcuya Hizmet Verildi

Samsun Çarşamba Havalimanı\'nda Yılın İlk 4 Ayında 449 Bin 915 Yolcuya Hizmet Verildi

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda nisan ayında iç hatlarda 109 bin 146, dış hatlarda 10 bin 214 yolcu trafiği gerçekleşti. Yılın ilk 4 aylık döneminde ise yolcu trafiği 449 bin 915, uçak trafiği 4 bin 262, yük trafiği ise 3 bin 990 tona ulaştı.

10.05.2024 16:48
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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yılın ilk 4 ayında 449 bin 915 yolcuya hizmet sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda nisan ayında yolcu trafiği iç hatlarda 109 bin 146, dış hatlarda 10 bin 214 olmak üzere 119 bin 360 olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 914, dış hatlarda ise 86 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise mart ayında 1085 ton oldu.

Yılın ilk 4 aylık döneminde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 449 bin 915, uçak trafiği 4 bin 262, yük trafiği ise 3 bin 990 tona ulaştı.

Kaynak: AA

Nisan Ay, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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