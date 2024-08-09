Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Yılın İlk 7 Ayında 829 Bin 845 Yolcuya Hizmet Sunuldu - Son Dakika
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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Yılın İlk 7 Ayında 829 Bin 845 Yolcuya Hizmet Sunuldu

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yılın ilk 7 ayında 829 bin 845 yolcuya hizmet sunuldu. Temmuz ayında ise iç hatlarda 113 bin 666, dış hatlarda 25 bin 34 yolcu taşındı. Ayrıca, havalimanında 1215 iç hat ve 203 dış hat uçak iniş kalkışı gerçekleşti.

09.08.2024 19:22
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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yılın ilk 7 ayında 829 bin 845 yolcuya hizmet sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda temmuz ayında yolcu trafiği iç hatlarda 113 bin 666, dış hatlarda 25 bin 34 olmak üzere 138 bin 700 olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 1215, dış hatlarda ise 203 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise temmuz ayında 1589 ton oldu.

Yılın ilk 7 aylık döneminde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 829 bin 845, uçak trafiği 7 bin 999, yük trafiği ise 7 bin 871 tona ulaştı.

Kaynak: AA

Ulaşım, Havacılık, Turizm, Güncel, Son Dakika

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