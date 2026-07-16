Samsun'da 1,35 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da, 1 milyon 350 bin makaron (filtresiz sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 1 milyon 350 bin makaron ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
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