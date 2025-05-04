Samsun\'da 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak alkol üretimi ve ticaretinin önlenmesi amacıyla şüpheli araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, yakıt katkısı olarak kullanılan bidonlarda kamufle edilmiş 1 ton etil alkol ele geçirildi.

Ele geçirilen etil alkolden yaklaşık 2500 litre sahte alkol üretilebileceği değerlendirildi. Operasyon kapsamında yaklaşık 1 milyon lira tutarında vergi kaybının önüne geçildiği vurgulandı.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.