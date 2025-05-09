10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu

Tekkeköy ilçesinde sanayi sitesinde bulunan 10 ayrı fabrikada aynı yemek firmasından gelen öğlen yemeğinde sütlü tatlı, tavuk suyu çorbası ve pilav yiyen işçiler, saat 17.00 sıralarında kusma ve mide ağrısı ile halsizlik şikayeti ile hastanelere başvurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

213işçi ildeki hastanelerde tedavi altına alındı. Şu ana kadar 25 işçi taburcu edildi. Diğer işçilerin tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yetkililerden konuya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.