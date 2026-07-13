Samsun'da 15 Temmuz Anma Çadırı Kuruldu - Son Dakika
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Samsun'da 15 Temmuz Anma Çadırı Kuruldu

Samsun\'da 15 Temmuz Anma Çadırı Kuruldu
13.07.2026 17:44
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Vali Orhan Tavlı: - "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, aziz milletimizin tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkesiyle sonsuza dek kenetlenerek milli iradesine sahip çıktığı zafer günüdür"

Samsun'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı" oluşturuldu.

Samsun Valiliği koordinesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstiklal Meydanı'na kurulan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı" vatandaşların ziyaretine açıldı.

Vali Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında şehitlere rahmet, gazilere minnet diledi.

Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da canı pahasına demokrasiye sahip çıktığını vurgulayan Tavlı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, aziz milletimizin tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkesiyle sonsuza dek kenetlenerek milli iradesine sahip çıktığı zafer günüdür." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatanlarını koruyan Türk milletinin darbe girişimini demokrasi zaferine dönüştürdüğüne işaret eden Tavlı, şöyle konuştu:

"Çanakkale'de ve Milli Mücadele'de olduğu gibi 15 Temmuz 2016 gecesi de birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun bu topraklarda sonsuza dek var olacağını dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde milletçe birbirimize kenetlenmenin, omuz omuza olmanın onur, gurur ve bahtiyarlığını hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan, kanlarıyla, canlarıyla destan yazan aziz şehitlerimizle birlikte milli irade uğruna, demokrasi uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu uzun ömür diliyorum."

Programa Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı ile vatandaşlar katıldı.

Çadır, 20 Temmuz'a kadar ziyarete açık kalacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da 15 Temmuz Anma Çadırı Kuruldu - Son Dakika

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