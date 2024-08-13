Samsun'da 150 Dekarlık Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da 150 Dekarlık Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Samsun\'da 150 Dekarlık Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangınında 150 dekar tarım arazisi etkilendi. Yangına Orman İşletme Şefliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği ve Havza Belediyesi ekipleri müdahale etti. Yangın, arazöz, itfaiye ve su tankerlerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında tarla sınırındaki ormanlık alanlar ile elektrik nakil hatlarında da hasar oluştu.

13.08.2024 18:50
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Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını 150 dekar alanda etkili oldu.

Kıroğlu Mahallesi'nde arazide çıkan yangın, vatandaşlar tarafından yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği ve ve Havza Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da ekiplere destek verdiği yangın, arazöz, itfaiye ve su tankerlerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

150 dekar tarım arazisinin etkilendiği yangında tarla sınırındaki ormanlık alanlar ile elektrik nakil hatlarında da hasar oluştu.

Ekiplerin arazi ve ormanlık alandaki soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da 150 Dekarlık Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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