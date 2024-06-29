Samsun'da 17 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kadın Yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde, 17 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.
İlçede belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "ikametten hırsızlık" suçundan 5 ayrı kaydı olan ve 17 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D. (53) isimli kadını yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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