Samsun'da 19 Bin 558 Sentetik Ecza Ele Geçirildi, 3 Zanlı Gözaltına Alındı

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Samsun'da düzenlenen operasyonda 19 bin 558 sentetik ecza ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin aracını merkez İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada, 19 bin 558 sentetik ecza ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.Ö, A.C.K. ve C.K. işlemleri için emniyete götürüldü.